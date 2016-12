Campo Grande Moradores bloqueiam avenida Guaicurus em protesto por cascalhamento de ruas Ruas do bairro Porto Galo estão intransitáveis depois de chuva

Moradores do bairro Porto Falo bloquearam, na tarde de hoje, trecho da Avenida Guaicurus em protesto pedindo o cascalhamento de ruas do bairro, que estão intransitáveis depois do temporal que caiu ontem em Campo Grande.

De acordo com um morador do bairro, há mais de 10 anos a comunidade sofre com alagamentos e enxurradas durante a chuva e situação já foi denunciada à Prefeitura de Campo Grande, para que tomasse providências.

Ainda segunda o morador, prefeitura fez obras de drenagem na Guaicurus, porém, no bairro não houve obras de melhoria nas ruas, que não são pavimentadas.

Hoje, grupo de cerca de 30 pessoas colocaram galhos para bloquear as duas pistas da avenida e Polícia Militar (PM) foi ao local acompanhar a manifestação.

Moradores afirmam que só irão liberar o trecho quando algum responsável da administração municipal for ao local conversar com a população e apresentar propostas para o bairro.

