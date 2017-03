SAÚDE MUNICIPAL Moradores cobram reabertura do centro cirúrgico da maternidade das Moreninhas Desde o ano passado o local vem trabalhando de forma precária

Moradores se programam para realizar na quarta-feira (8), às 9h, manifesto em frente ao Hospital da Mulher Honória Martins Pereira, a Maternidade das Moreninhas. Objetivo da ação é chamar atenção das autoridades para que a unidade de saúde volte a funcionar integralmente.

Desde o ano passado o local vem trabalhando de forma precária e corre o risco de ser fechado. Inaugurado em março de 2000 com capacidade para 12 leitos, a unidade de saúde não está realizando partos.

Em novembro do ano passado o convênio com uma empresa particular que prestava serviço de lavagem de roupas teve o contrato encerrado e não renovado pela administração municipal.

Por causa do acumulo das roupas nas salas, um forte cheiro exalou por toda maternidade, deixando o ambiente insuportável para quem procurava atendimento e mesmo para os funcionários da unidade.

O problema foi parcialmente sanado porque a Santa Casa se comprometeu em lavar as roupas e entregá-las de forma ideal para o uso.A situação vem sendo denunciada e acompanhada pelo vereador Chiquinho Telles. “No começo de fevereiro estivemos reunidos com o prefeito e ele garantiu que não vai deixar fechar a unidade, mas pediu paciência para regularizar a situação”, destacou o vereador.

Ainda conforme Telles, Marcos Trad se comprometeu em repassar novidades sobre o caso no final de março ou começo de abril. “Esta é mais uma herança que Marquinhos herdou. Ele pediu paciência para que possa reabrir e otimizar a unidade”, contou Chiquinho.

Atualmente o hospital está fechado para internação, parto e procedimentos cirúrgicos em geral.