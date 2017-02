DENÚNCIA Morador tem casa arrombada e reclama de insegurança no Los Angeles Vizinhos se uniram para pagar vigilante, mas crimes não diminuíram

Casos de roubos e furtos são frequentes no bairro Los Angeles, situado na região sul de Campo Grande. Os moradores afirmam que a insegurança faz parte da rotina e reclamam da falta de policiamento.

Homem de 26 anos, que pediu para ter a identidade preservada, mora há apenas cinco meses no bairro e já teve a casa, localizada na Rua Marco Feliz, furtada. “Em plena luz do dia! Nunca pensei”, lamentou.

Segundo ele, os vizinhos se uniram para arcar com os gastos de vigilante, mas consideram a medida insuficiente. "Qualquer atividade suspeita ele informa pra gente pelo whatsapp. Mesmo assim conseguiram entrar na minha casa. A gente está à mercê da bandidagem".

Ele relata ainda que, todos os vizinhos dele já tinham sido vítimas de criminosos. “Sabemos que a cidade tem um desfalque de viaturas [da polícia militar], não dá para colocar uma em cada esquina, mas pelo menos motos”, sugere.

A reportagem do Portal Correio do Estado entrou em contato com a Polícia Militar e questionou sobre a criminalidade e as rondas naquela região, mas não obteve resposta até o fechamento da matéria.

WHATSAPP - Envie sua denúncia/sugestão de reportagem para (67) 9 9971-4437.