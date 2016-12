CAMPO GRANDE Morada dos Baís terá apresentação de coral aberto ao público hoje Atração faz parte da programação especial do Sesc Morada dos Baís

Haverá apresentação gratuitas para a população hoje em frente ao Sesc Morada dos Baís. O Coral da ACP - Sindicato Campo- Grandense dos Profissionais da Educação Pública, Coral Espirita Sheilla e o Grande Coro Católico do Oratório de Natal irão se apresentar.

O projeto Encanto de Natal termina as apresentações amanhã (15) com os corais Infanto-Juvenil da LBV, Igreja Sara Nossa Terra e Unção de Vozes. A partir do dia 16 começará a população poderá votar pela internet para a escolha do "Coral Encantado" no site.

Além de escolher o "Coral Encantado" pode escolher instituições de caridade para serem beneficiadas com apoio da cooperativa de crédito em 2017. Para isso, qualquer pessoa pode se dirigir a uma das 11 agências do Sicredi e votar em urnas na entidade de sua preferência.

A escolha nas agências termina dia 20 e as 11 mais votadas serão anunciadas no dia 22 em uma linda cerimônia com apresentações de corais e da Liga do Bem na Agência Sicredi Afonso Pena.