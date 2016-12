ESSA SEMANA Morada dos Baís tem música natalina, samba e blues em Campo Grande Apresentações são gratuitas e público elegerá melhor coral

Músicas natalinas, samba e blues embalam os campo-grandenses, essa semana, na Morada dos Baís em Campo Grande. O centro cultural, administrado pelo Sesc, ainda abriga exposições e um bistrô.

Corais abrem a programação gratuita, na quarta-feira (14), seguidos de muito samba com o cantor Luiz Café. Já na quinta-feira (15), tem dobradinha com a banda de blues Whisky de Segunda.

Apresentações tem início, respectivamente, às 19h30 e 21h. No caso dos corais, onze deles participam do projeto Encanto de Natal, em que o público elege o melhor deles pela internet. O evento é promovido pelo Sicredi, Serviço Social do Comércio de Mato Grosso do Sul (Sesc MS), Câmara de Dirigentes Lojistas de Campo Grande (CDL-CG) e Federação do Comércio de Mato Grosso do Sul (Fecomércio-MS).

Se apresentam na quarta os corais do Sindicato Campo-Grandense dos Profissionais da Educação Pública (ACP), Coral Espírita Sheilla e Grande Coro Católico do Oratório de Natal, assim como na quinta o Coral LBV, da Igreja Sara Nossa Terra e Unção de Vozes.

SERVIÇO

O Sesc Morada dos Baís, que se tornou patrimônio cultural há 21 anos, está localizado na Avenida Noroeste, 5140. Informações sobre a programação cultural pelo telefone 3311-4300.