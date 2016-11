PONTO TURÍSTICO Morada dos Baís receberá decoração especial e iluminação na próxima semana Apresentações de coral fazem parte do cronograma do projeto "Encanto de Natal"

Ponto turístico na cidade, a Morada dos Baís, receberá iluminação e decoração especial para as festas de fim de ano na próxima semana, em Campo Grande. Haverá cerimônia para a inauguração e local contará com atrações noturnas entre os dias 7 e 15 de dezembro, totalmente aberta ao público.

Serão 11 apresentações de corais representando 11 entidades filantrópicas escolhidas em um hot site especial da empresa. O lançamento do projeto acontece no dia 29 de novembro, na unidade do Sicredi no bairro Chácara Cachoeira.

No dia 22 de dezembro, na unidade bancária da Afonso Pena, terá apresentações da Liga do Bem e Coral da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), onde será anunciado o coral vencedor, marcando o encerramento do projeto.

Ação, denominada “Encanto de Natal” faz parte de uma parceria entre o Sicredi, o Serviço Social do Comércio de Mato Grosso do Sul (Sesc MS), a Câmara de Dirigentes Lojistas de Campo Grande (CDL-CG) e a Federação do Comércio de Mato Grosso do Sul (Fecomércio-MS).

SERVIÇO

Lançamento "Encanto de Natal" - dia 29 de novembro

Local: Unidade Sicredi Chácara Cachoeira. Rua Jeribá, 980.

Horário: 20h

Acender das luzes no Sesc Morada dos Baís – dia 1º de dezembro

Local: Sesc Morada dos Baís. Av. Noroeste, 5140.

Horário: 20h

Apresentações de Corais - Entre os dias 7 e 15 de dezembro, a partir das 19h30.



Encerramento "Encanto de Natal" – dia 22 de dezembro

Local: Sicredi Unidade Afonso Pena. Av. Afonso Pena, 2790

Horário: 20h