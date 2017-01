CONCESSIONÁRIA Ministério Público Estadual prepara investigação contra Solurb Documentos estão sendo reunidos para apurar práticas irregulares

O Ministério Publico Estadual (MPE) reúne documentos a fim de apurar irregularidades relacionadas aos serviços prestados pela concessionária CG Solurb, responsável pela coleta de resíduos sólidos e serviços de limpeza em Campo Grande. A reportagem do Correio do Estado teve acesso a relatório de fiscalização da então Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seintrha) – hoje, Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) – de maio de 2014. O documento mostra tentativa da concessionária de burlar as medições feitas nos serviços de capina manual e roçada.

De acordo com o procurador-geral do MPE, Paulo Cezar dos Passos, a questão é da incumbência das Promotorias de Justiça que atuam na área de improbidade, as quais analisam a questão.

A discrepância entre os valores milionários repassados à CG Solurb e os serviços realmente prestados devem constar na análise feita pelas promotorias. No total, desde dezembro de 2012, o município já destinou R$ 279,61 milhões à concessionária.

