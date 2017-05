Esporte Ministério do Esporte investirá R$ 6 milhões em obra no Parque Ayrton Senna Campo Grande é a única capital que não tem pista de atletismo

O ministro do esporte, Leandro Carneiro Monteiro Picciani (PMDB), garantiu investimentos de R$ 6 milhões para retomar obras da pista de atletismo do Parque Ayrton Senna, em Campo Grande. "Há 40 dias, prefeito Marcos Trad (PSD), encaminhou solicitação de investimentos e já está na área técnica. Em breve, mandaremos os recursos", disse o ministro.

Durante agenda de hoje, o prefeito salientou que Campo Grande é a única capital que não tem pista de atletismo no Brasil.

A convite de Marcos, o ministro visitou o parque Ayrton Senna para ver a situação em que os parques da cidade se encontram. "O Ministério Público Estadual (MPE) já deu prazo para prefeitura e precisamos cumprir, pois do contrário seremos penalizados com o fechamento deles", declarou Marcos.

Além dos investimentos para a pista de atletismo, o prefeito encaminhou documento solicitando a revitalização de mais quatro parques de Campo Grande. "Inicialmente serão os parques Jacques da luz, que fica nas Moreninhas, Ayrton Senna, que fica no Bairro Aero Rancho, Tarsila do Amaral, no Nova Lima e o Parque do Sóter, na Mata do Jacinto", disse o presidente da Fundação de Esporte (Funesp), Ricardo Terra.

Ricardo também garantiu que R$ 3 milhões serão suficientes para revitalizar os quatro parques. "Vai dar para fazer a revitalização deles como um todo, inclusive das piscinas", disse o presidente.

Sobre a pista de atletismo, Ricardo Terra declarou que já existe projeto aprovado e que agora foi apenas encaminhada solicitação para que a obra volte a ser executada. "Desde 2011 existe esse projeto, mas parou e agora será retomado".

O prefeito solicitou ao ministro realinhamento de preços para retomar obras da pista de atletismo.