"CALCINHA MOLHADA" Mesmo com chuva, bloco reúne dezenas de foliões no segundo dia de Carnaval Bloco Calcinha Molhada reuniu várias pessoas e folia continua até terça

Chuva que caiu durante toda a tarde não atrapalhou a animação dos campo-grandenses e dezenas de foliões participaram do bloco “Calcinha Molhada”, na tarde de hoje, no segundo dia de carvanal de rua em Campo Grande.

Comemorações carnavalescas começaram ontem na Capital, com o bloco Evoé Baco, próximo a Orla Morena, no bairro São Francisco e programação de Carnaval segue até terça-feira (28).

Hoje, foliões começaram a se reunir às 17h na Praça Aquidauana, localizada entre as ruas Barão do Rio Branco, Dom Aquino e Avenida Ernesto Geisel.

Organizado por nove mulheres, Calcinha Molhada levantou a bandeira do protagonismo feminino no Carnaval, pregando a diversão com respeito e amor ao próximo.

Fantasiados e com adereços, bloco reuniu pessoas de várias idades e sexo que curtiram a folia.

FOLIA CONTINUA

Carnaval continua na Capital com diversas atrações, entre blocos de rua e desfiles das escolas.

Para quem quiser pular Carnaval no Cordão Valu, o bloco estará na Esplanada amanhã e na terça-feira (28) a partir das 14h.

O bloco Vai Quem Vem estará na praça do Radio Clube, no domingo, às 16h e o Capivara Blasé nos dias 27 e 4 de março, também na Esplanda Ferroviária.

No domingo, às 18h, será realizado o desfile dos blocos carnavalescos na Esplanada Ferroviária.

Os desfiles das escolas de samba ocorrem a partir da segunda-feira na Avenida Alfredo Scaff, no bairro Santo Amaro, próximo à Praça do Papa. Apresentações começam a partir das 20h e seguem até às 01h da manhã da terça-feira.

Na noite do dia 28, mais desfiles estão programados também a partir das 20h.

Apuração será realizada na quarta-feira de Cinzas, na Concha Acústica Família Espíndola, na praça Radio Clube a partir das 17h e a noite da premiação será no mesmo lugar a partir das 19h30 na sexta-feira, dia 3 de março.

SHOPPINGS

Os shoppings também realizam festas de Carnaval, com atenção ao público infantil.

No domingo e segunda-feira, o Norte Sul Plaza promove o Carnaval das Crianças, com recreação, pintura facial, entre outras atrações.

No Bosque dos Ipês, também haverá pintura facial e outras diversões para a criançada, como desfile de fantasias. As atividades serão no dia 28, das 14h às 15h30.