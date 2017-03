PERIGO Menino fica ferido depois de queda de árvore e Defesa Civil interdita local Acidente aconteceu no domingo, na rua Manoel Cavassa, em Corumbá

Menino de onze anos ficou ferido, no domingo, depois da queda de uma árvore na casa em que morava, no bairro Beira Rio, em Corumbá. Hoje de manhã, a família foi retirada do local e a residência acabou interditada pela Defesa Civil. As informações são do Diário Corumbaense.

Conforme o site, por volta das 20h ocorria um temporal na cidade, quando a família ouviu estrondo e os gritos de socorro do garoto que estava no quarto. Uma árvore caiu sobre a cama onde o menino estava e ele acabou “prensado”.

Vizinhos ajudaram a família e o menino foi levado para o pronto-socorro, onde ficou internado até a manhã de hoje.

INTERDIÇÃO

Conforme o coordenador municipal de Defesa Civil, tenente Isaque do Nascimento, “a casa não apresenta mais condições de moradia” e por este motivo foi interditada. Ainda segundo ele, um plano de ação, dentro dos trâmites legais, foi construído para incluir a família em programa habitacional do município.

Ainda conforme a Defesa Civil, naquele trecho do bairro Beira Rio, onde fica a casa interditada, outras 124 casas estão classificadas como construídas em área de risco.