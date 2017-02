MAUS-TRATOS Menino de 7 anos tenta esfaquear

outras duas crianças; uma delas irmã Episódio aconteceu hoje; conselho tutelar foi chamado

Conselho Tutelar foi acionado por moradores do Jardim Paraíso, em Fátima do Sul, depois que menino de sete anos foi flagrado com faca, tentando atingir irmã, de seis anos, e outra criança que mora na vizinhança, de cinco anos. O fato aconteceu na manhã de hoje.

De acordo com Boletim de Ocorrência, as três crianças estavam na rua e, em determinado momento, o menino de sete anos, entrou na casa onde mora, pegou uma faca e saiu tentando atacar a irmã e outra menina que é vizinha.

O menino foi contido e conselheiros foram acionados. Pessoas que testemunharam o episódio declararam que é comum ver as crianças sozinhas em casa.

Enquanto o Boletim de Ocorrência era registrado pai do casal de irmãos foi à delegacia e disse que não sabe quais providências tomar sobre o fato de a mãe das crianças estar negligenciando cuidados.

O casal foi entregue ao pai para passar o fim de semana. Medidas judiciais deverão ser adotadas com relação à prática de maus-tratos da mãe, de 25 anos. A mulher não foi encontrada.