CÓRREGO TRANSBORDOU Menino de 12 anos é levado pela correnteza e bombeiros realizam buscas Ele brincava com outras duas crianças quando córrego transbordou

Um menino de 12 anos, identificado como Cauã, desapareceu durante temporal que caiu em Campo Grande na tarde de hoje. Testemunhas disseram que criança, que é portadora de deficiência mental - brincava e foi arrastada pela correnteza, na rua Macaé, região do bairro Sílvia Regina. Corpo de Bombeiros foi acionado e equipes realizam buscas pelo menino.

A criança brincava com dois primos, quando forte enxurrada veio e a levou. O pedreiro Rodrigo Ricalde Flores, de 34 anos, disse ao Portal Correio do Estado que no momento do ocorrido estava apenas garoando e que a enxurrada pegou os meninos de surpresa. Ainda segundo o pedreiro, ao perceber a correnteza, um deles conseguiu sair da água e pedir ajuda. O outro ficou preso em galhos e foi socorrido, já Cauã foi levado.

Córrego Imbirussu transbordou durante a chuva e bombeiros estão percorrendo todos os trechos que ficaram alagados pelas águas do córrego em busca do menino.

Comportas que ficam em cima da ponte foram abertas para diminuir o nível de água e facilitar os trabalhos.

Trecho da avenida Capibaribe e outras ruas do bairro ficaram alagadas.

TRANSTORNOS

Chuva de 57,4 milímetros, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), alagou ruas e casas na Capital. Situação tem sido frequente e pode continuar pelo menos até amanhã, quando ainda há alerta de temporal, segundo o instituto.

Na rua Joaquim Murtinho água invadiu calçadas e comércios, na esquina com a avenida Fernando Corrêa da Costa.

No bairro Taquarussu, rua São Roque também registrou alagamento e residência, que já havia sido tomada pela água ontem, voltou a ser alagada hoje.

*Atualizada às 19h24min para acréscimo de informações