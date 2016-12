GESTÃO 2017 Medo do MP cria dificuldades para

Marcos Trad montar equipe Prefeito eleito ouviu “não” de vários convidados para compor o seu secretariado

A criminalização dos agentes públicos e o baixo salário são os principais obstáculos do prefeito eleito de Campo Grande, Marcos Trad (PSD), para montar o secretariado. Alguns convidados recusaram a integrar a equipe e outros estão consultando a família. A grande preocupação é com a perseguição do Ministério Público Estadual (MPE) e do Ministério Público Federal (MPF). Mesmo procurando fazer tudo certo, os promotores de Justiça expõem com denúncias infundadas, pedem prisão deles e até das esposas e depois não conseguem provar a prática do crime.

“Para você montar uma equipe parar tirar Campo Grande de onde está vai precisar de pessoas extremamente preparadas, capacitadas e experientes. Eu busquei pessoas do bem da área privadas, mas elas não querem ir para a pública por causa de tudo que está havendo. A condenação antecipada da mídia, a perda da tranquilidade familiar, porque expõem fotos até da casa das pessoas. Isso tem me dado maior dificuldade”, afirmou Trad.

De acordo com o Portal da Transparência do município o salário base de um secretário é R$ 11.579,72, valor abaixo da realidade dos convocados e confirmados até agora. “Até terça ou quarta da semana que vem quero anunciar todos os nomes. Só está faltando uma secretaria para preencher. Os demais estão certos ou consultando a esposa e os filhos”.

(*) A reportagem, de Adilson Trindade e Gabriela Couto, está na edição de hoje do jornal Correio do Estado.