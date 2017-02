CAPITAL Médicos serão investigados por receber

sem trabalhar em Campo Grande Ministério Público instaurou inquérito para apurar a denúncia

Dois médicos de Campo Grande são suspeitos de descumprirem a carga de 40 horas semanais trabalho. Denúncia anônima levou o Ministério Público Estadual (MPE) a abrir procedimento preparatório para apurar a situação.

Os médicos também não estariam cumprindo carga horário do Instituto Nacional de Serviço Social (INSS) para atender em consultórios particulares na Maternidade Cândido Mariano e no Hospital da Mulher.

O procedimento foi publicado na edição de hoje do Diário Oficial do MPE e é assinado pelo promotor Henrique Franco Cândia, da 31ª Promotoria de Justiça do Patrimônio Público e Social.

A denúncia coincide com problemas nas escalas de plantões na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Coronel Antonino, no último final de semana. Cinco médicos estariam escalados para atender a unidade, no sábado e no domingo, porém, dois apresentaram atestados médicos, e outra abandonou o plantão após consultar cinco atendimentos.

Devido ao problema, o próprio secretário municipal de Saúde, Marcelo Vilela, teve de cobrir os plantões, atendendo das 22h às 4h. Conforme Vilela, serão tomadas medidas administrativas quanto a médica que abandonou o plantão. Ela também será denuncia no Conselho Regional de Medicina (CRM).