PREFEITURA Médicos recuam e dão prazo de

dez dias para aumento salarial Discussão sobre paralisação foi adiada por tempo indeterminado

Os médicos da Prefeitura de Campo Grande decidiram dar prazo de dez dias para Secretaria de Finanças e Planejamento analisar, tecnicamente, o tipo de reajuste que pode ser concedido à categoria. Os profissionais se reuniram, ontem (10) à noite, na sede do Sindicato dos Médicos de Mato Grosso do Sul (Sinmed). Secretário de Saúde, Marcelo Vilela, também esteve no encontro.

A pauta da assembleia geral extraordinária foi a falta de reajuste dos salários. Ficou acordado entre os presentes, além do prazo de dez dias, que os profissionais adiarão a discussão da paralisação por tempo indeterminado.

Além do prazo, foram criadas comissões específicas de negociação compostas por médico de cada área de saúde. Desta forma, médicos da Secretaria Municipal de Saúde Pública (Sesau) terão sua própria comissão, bem como profissionais das Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e do Centro de Especialidades Médicas (CEM). As comissões têm o objetivo de articular melhor a negociação sobre o reajuste salarial da categoria.