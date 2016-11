Nova equipe Médico urologista é cotado para

assumir Saúde da Capital Marquinhos deve anunciar nomes no mês que vem

Os nomes que integrarão a equipe de secretariado de Marquinhos Trad (PSD) devem ser revelados pelo prefeito eleito até o dia 15 de dezembro. Enquanto oficialmente ninguém é confirmado, vários surgem como possibilidade.

Cotado para assumir a pasta da saúde e resolver uma série de problemas que envolvem falta de materiais, estruturas sucateadas e deficit de leitos, está o médico Luiz Vilela.

O profissional atua como médico urologista em clínica da Capital e também faz parte do corpo docente da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS).

Luiz é conhecido do irmão de Marquinhos, o também médico urologista Nelson Trad Filho, no entanto, a indicação para possível chefe da saúde não teria partido do ex-prefeito da Capital.

IMPCG

Outro nome cotado para fazer parte da equipe de Marquinhos é Lauro Davi, que foi candidato à prefeitura neste ano. Ex-deputado estadual e ex-presidente da Cassems, Lauro é cotado para chefia o Instituto Municipal de Previdência de Campo Grande (IMPCG).