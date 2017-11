"CORONEL ADIB" Medalha Coronel Adib Massad vai homenagear representantes da segurança O evento acontece no dia 09 de novembro, no Rubens Gil de Camilo

Alguns profissionais que serviram e servem a segurança pública de Campo Grande e do Estado de Mato Grosso do Sul serão homenageados com a “Medalha Coronel PM Adib Massad”. O evento será no dia 09 de novembro de 2017, no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camilo, no Auditório Germano Barros de Souza.

O projeto de autoria do deputado estadual Coronel David (PSC) foi aprovado e lei foi sancionada há dois meses. A proposta prevê reconhecer policiais e pessoas da sociedade civil que beneficiaram a segurança do Estado e da capital.

“Como sou representante da segurança pública na Assembleia Legislativa, acredito ser necessário criar algo para homenagear uma das pessoas mais importantes no combate a criminalidade no Estado, o Coronel Adib”, disse o parlamentar.

Além do coronel Adib, outros homenageados do deputado serão Coronel Joseli Paes de Carvalho. “Vou homenagear gente antiga que trabalhou com coronel Adib”, disse David.

O policial rodoviário Federal, José Rosa, o delegado da Polícia Federal, Edgar Marcon – que atuou em parceria com o Departamento de Operações de Fronteira (DOF), em Ponta Porã, no combate ao tráfico de drogas – delegado da Polícia Civil e chefe do Grupo de Operações Especiais (GOE), Licinio de Almeida e o primeiro comandante-geral do Corpo de Bombeiros, José Pouso Sallas também serão homenageados pelo deputado David. “Será um grande evento e cada deputado terá oportunidade de homenagear representantes que escolherem”, finalizou o parlamentar.