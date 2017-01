Campo Grande Mato toma conta de terreno abandonado e vizinhos temem doenças Ninguém consegue fazer com que terreno seja limpo

Terreno abandonado está gerando transtornos para moradores da rua Conde de Boa Vista, no Jardim Santa Emília em Campo Grande. Na manhã de hoje vizinhos denunciaram o local e afirmaram que além de muito lixo, existe foco do mosquito Aedes aegypti e que temem pelas doenças que o mosquito transmite.

De acordo com moradores, o terreno está abandonado há algum tempo e o mato tomou conta da área chegando até o muro do fundo.

A secretária Eliane Gomes de 41 anos, que é vizinha do local, afirma que há muito tempo o terreno está abandonado e não consegue contato com o dono.

“ Não consigo contato com ninguém, além de aranhas e muito lixo já vi focos de larvas do mosquito pelo terreno todo, entrei em contato com a Prefeitura várias vezes, mas não tive resposta, eu e os vizinhos estamos desesperados com medo de doenças” afirma.

A reportagem entrou em contato com prefeitura que é responsável pela fiscalização desses terrenos abandonados, mas até a publicação dessa reportagem, não obtivemos nenhuma resposta.

