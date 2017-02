CAMPO GRANDE Mato toma conta de terreno abandonado e vizinhos se revoltam Além de insetosm vizinhos temem doenças transmitidas pelo mosquito Aedes

Terreno abandonado está causando dor de cabeça para moradores da rua Guaiporé, na Vila Ipiranga em Campo Grande. Segundo os moradores, o local está em condições péssimas há anos porque o mato tomou conta do lugar e o proprietário nunca apareceu para realizar a limpeza do terreno. O prejuízo sobrou para os vizinhos que moram no local.

De acordo com moradores, o mato está na altura do muro e quem se arrisca a entrara "some" em meio ao matagal. Os vizinhos fizeram a limpeza tempos atrás para amenizar o problema, mas além de muito inseto, vários escorpiões “visitam” as casas ao lado, e já foi visto foco do mosquito Aedes aegypti.

O arquivista Lucas Martins de Paula de 33 anos é morador da rua e está indignado com o terreno nessas condições e afirma que nada é feito a respeito.

"Faz anos que isso está nessa situação, está todo mundo indignado, vários bichos entram em nossas casas. Esses dias a vizinha achou 6 escorpiões na casa dela, e a outra está com dengue. Não tem ninguém que nos ajude”.

O moradores da rua Guaiporé informaram que já entraram em contato com a Prefeitura desde o ano passado, mas que até agora nada foi feito e o mato não para de crescer e os insetos não param de sair do local.

À reportagem, a assessoria de imprensa da prefeitura informou que nesse caso um protocolo foi feito e o solicitante pode acompanhar o andamento da denúncia, além disso moradores que estão com problemas em proliferação com o mosquito Aedes também pode entrar em contato com a Ouvidoria da Sesau pelo telefone 3314-9955.