Encontro Marquinhos e equipe de transição se reúnem com prefeito de Salvador Prefeito eleito também se encontrará com secretários

O prefeito eleito Marquinhos Trad (PSD), integrantes da equipe de transição e o ex-senador Antonio João Hugo Rodrigues estão em Salvador (BA). Nesta manhã, o grupo se encontrou com o prefeito da capital Antônio Carlos Magalhães Neto (DEM).

Segundo Marquinhos, o objetivo do encontro é absorver as experiências do chefe da capital baiana. Além do prefeito ACM Neto, Marquinhos e a equipe se reunirão com secretários municipais da cidade.

Também fazem parte da comissão o deputado federal Luiz Henrique Mandetta (DEM), mesmo partido de ACM, e Pedro Pedrossian Neto, que lidera a equipe de transição de Marquinhos.