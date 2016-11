PRÓXIMO GOVERNO Marquinhos anuncia secretariado até dia 15; veja nomes cotados para assumir cargos Prefeito eleito disse que aguarda resposta de pessoas convidadas

O prefeito eleito Marquinhos Trad (PSD) deve anunciar seu secretariado até o dia 15 de dezembro, data em que ocorre no Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS), a diplomação dos candidatos vitoriosos na eleição deste ano. Ele afirmou ontem, durante reunião das equipes de transição no Paço Municipal, que aguarda resposta de algumas pessoas convidadas para integrarem seu secretariado.

“No tempo certo vou divulgar todos os nomes, antes mesmo de sermos diplomados no TRE”, declarou Marquinhos. “Já temos alguns nomes consolidados, outros estamos tentando convencer [a aceitar o cargo de secretário]”, emendou.

Marquinhos não quis dizer quem são os integrantes já definidos, mas ressaltou que são pessoas com eficiência técnica. “Temos bons nomes. Vamos conversar com as categorias, com os segmentos e sabatinar alguns deles. Porque as pessoas que vão ocupar os cargos têm que ter atitude e competência técnica”.

Sobre o serviço das equipes de transição, Marquinhos declarou que está havendo harmonia e entendimento com o grupo do prefeito Alcides Bernal (PP). “Tudo está sendo bem conciliatório. Estamos vendo elemento por elemento e temos até dia 31 de dezembro, se necessário for, para terminar [os trabalhos]”.

Integram a equipe de Bernal os secretários municipais de Administração, Ricardo Ballock; de Receita, Planejamento, Finanças e Controle, Disney de Souza Fernandes; de Governo e Relações Institucionais, Odimar Luis Marcon e o procurador-geral do Município, Denir de Souza Nantes. De Marquinhos, fazem parte dos trabalhos de transição de governo, os advogados Alexandre Ávalo, Gilberto Cavalcante e o economista, Pedro Pedrossian Neto.

SECRETARIADO

São cotados para compor o escalão do governo municipal, o advogado Alexandre Ávalo, para Secretaria de Administração ou Procuradoria Geral do Município; a vice-prefeita eleita, Adriane Lopes (PEN), para o comando da pasta de Assistência Social ou da Mulher; Marcelo Amaral, ex-diretor-presidente da Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul) para a Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Campo Grande (Agereg); o presidente da Cassems, Ricardo Ayache para o Instituto Municipal de Previdência de Campo Grande (IMPCG) e o engenheiro Aroldo Figueiró para a Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran). Sobre alguns desses nomes, Marquinhos salientou que, por enquanto, eles não estão certos. “Até a segunda quinzena de dezembro apresento todas as secretarias”, ressaltou.