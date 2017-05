FUGIU EM SEGUIDA Marido descobre traição e esfaqueia

mulher e o amante na Capital Mulher confirmou traição e foi esfaqueada duas vezes pelo esposo

Homem de 29 anos esfaqueou a esposa, de 57, e o suposto amante da mulher, de 35, depois de flagrar traição amorosa, na tarde de hoje, em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, marido encontrou a mulher na casa do amante, no Residencial Mário Covas e, inconformado, desferiu duas facadas na esposa e quatro no homem, fugindo em seguida.

Vítimas foram socorridas por vizinhos e encaminhadas até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Universitário. Ambos não correm risco de morte.

À polícia, mulher contou que convive maritalmente com o suspeito e que o outro rapaz seria seu namorado.

Polícia fez buscas para tentar encontrar o suspeito, mas ele não foi encontrado. Mulher foi orientada a procurar a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) para providências contra o esposo.

Caso foi registrado como lesão corporal dolosa (violência doméstica).