COFRES ZERADOS Sem dinheiro em caixa, prefeitura conta com IPTU para pagar salário de servidores Ontem, Alcides Bernal (PP) havia dito que existiam R$ 252 milhões na conta

No primeiro dia de trabalho, o prefeito Marcos Trad (PSD) encontrou o caixa da prefeitura vazio, diferente dos R$ 252 milhões que Alcides Bernal (PP) havia afirmado que existiam. Diante da situação, o novo gestor conta com o dinheiro do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) para pagar o salário dos servidores de Campo Grande. A previsão é de que o trabalhador deverá receber até o dia 10 de janeiro.

Ontem (1º) Bernal garantiu que, supostamente, a quantia que estaria disponível seria o suficiente para pagar salários e dívidas para o início do ano. Entretanto, Trad revelou que o antigo gestor não deixou absolutamente nada para os referidos pagamentos.

“Até o quinto dia útil não tem dinheiro em caixa para pagar. Se tivesse, o então prefeito [Bernal] teria pagado o décimo terceiro e o salário de dezembro. Vamos aguardar o que vamos receber do IPTU e honrar o pagamento do funcionário público. Eles trabalharam e vão receber”, disse Marcos Trad.

Sobre o 13º, ainda de acordo com o prefeito, haverá um levantamento sobre quem já recebeu e quantos ainda deverão receber e encontrar uma forma para o depósito do salário.

Em relação aos trabalhadores terceirizados, demitidos pela Seleta e Omep, que também não tiveram salários pagos, Marcos Trad afirmou que está conversando com cada um dos dispensados e entrará em contato com o Ministério Público Estadual (MPE) e com o Poder Judiciário para solucionar situação.