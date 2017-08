Campo Grande Marcos Trad inaugura obras avaliadas

em R$ 20 milhões no Bairro Nova Lima Trabalhos começaram há 29 dias e já foram implantados 2 km de drenagem

O prefeito Marcos Trad lançou oficialmente na manhã deste sábado obras de asfalto e saneamento básico aguardadas há cerca de 30 anos pelos moradores da região do Nova Lima, em Campo Grande. Ao todo, são investidos R$ 20.891.948,77 na pavimentação de 19,38 quilômetros de vias e no recapeamento de mais 4,78 quilômetros, além da implantação de 8,75 quilômetros de drenagem pela concessionária Águas Guariroba.

Segundo o prefeito, do total empenhado, R$ 19.110.075,66 são recursos liberados pela Caixa Econômica Federal por meio do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), com contrapartida de R$ 1.791.873,11 viabilizada pela prefeitura em parceria com o Governo do Estado. “Esse dinheiro é parte de um convênio que estava abandonado pelas gestões passadas e foi resgatados por nós”, disse.

Ainda de acordo com Marcos Trad, esta representa a primeira de quatro etapas previstas para o bairro, com orçamento total superior a R$ 67 milhões. A expectativa é que nesta fase inicial, os trabalhos sejam concluídos no prazo razoável de um ano, se as condições climáticas contribuírem. As próximas etapas ainda devem ser licitadas. “Nós prometemos as obras e vamos entregá-las”, reforçou.

Obras

Conforme o secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos, Rudi Fiorese, os trabalhos começaram há 29 dias. Desde então já foram implantados dois quilômetros de drenagem, além de calçadas com acessibilidade e sinalização. Na quarta-feira passada a concessionária instalou rede de esgoto, na quinta-feira foi feita a base e a imprimação, estágio que precede a aplicação do pavimento e hoje esse trecho já tem asfalto novo.

A etapa A da pavimentação e drenagem cobrirá o quadrilátero formado pelas ruas Marquês de Herval, Jerônimo de Albuquerque, Zulmira Borba e Avenida Cônsul Assaf Trad. O projeto prevê a duplicação da Avenida Zulmira Borba e recapeamento da Rua Marquês de Herval (o corredor do Nova Lima), que receberá drenagem. Também será realizada a pavimentação de um trecho de 450 metros da Rua Jerônimo de Albuquerque, danificada pela enxurrada que abriu valetas e comprometeu a tubulação de PVC corrugado (rib loc), que será substituída.