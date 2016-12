próxima gestão Marcos Trad estuda rever

concessões de água e de ônibus Equipe de transição já está avaliando os contratos

O prefeito eleito de Campo Grande, Marcos Trad (PSD), planeja rever as concessões do transporte coletivo urbano, sob responsabilidade do Consórcio Guaicurus, e do fornecimento de água e tratamento de esgoto, serviços prestados pela Águas Guariroba.

A equipe de transição já está avaliando os contratos e o objetivo é exigir regras previstas nos acordos, direitos dos consumidores e demandas da população sejam atendidas. Caso contrário, a Justiça poderá ser acionada para romper as concessões.

Atualmente, a passagem de ônibus continua em R$ 3,25. O reajuste de 8,25%, autorizado pela gestão do prefeito Alcides Bernal, está suspenso por determinação do vice-presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul, conselheiro Ronaldo Chadid. Comissão avalia se estão corretos os cálculos que definiram o aumento da passagem para R$ 3,53.

Outra investida de Marcos Trad será para rever a concessão com a empresa Águas Guariroba. O prefeito eleito considera alto o valor de 70% da taxa de esgoto, calculado com base no valor cobrado da água. Ainda acha injusta a cobrança tendo como base o consumo mínimo de 10 metros cúbicos. Com o reajuste que passa a valer a partir de janeiro, a tarifa mínima será de R$ 30,90.

