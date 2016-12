CAMPO GRANDE Marcos Trad considera assustadora

e deplorável a situação financeira Futuro prefeito está convencido que herdará “caos” na prefeitura da Capital

O prefeito eleito Marcos Trad (PSD) afirmou que vai assumir Campo Grande com uma situação financeira “deplorável, lastimável, deficitária e assustadora”. Para solucionar este problema o remédio será trabalho. Por isso ele realiza hoje um Work Shop na Chácara do Lago, das 8h às 17h, com seu secretariado para discutir as primeiras ações da administração.

“Vamos tratar do Refis, Central do Atendimento do Cidadão para o IPTU e a questão da dengue”. Além disso os secretários vão apresentar o trabalho realizado nos últimos 15 dias. “Cada secretaria vai colocar o que é prioridade após o levantamento que fizeram. Assim vamos ter as ações principais que vão combater. Isso é para que não fiquem correndo atrás das necessidades ocasionais e sim entram administrando”, acrescentou Marcos.

Também será cobrado de cada um dos futuros titulares das pastas um organograma. “Eles vão ter que apresentar com o corte de 30% dos cargos. Vão ter que se adaptar a minha linha de gestão”. Diferente da atual administração, que tem 19 secretarias, Marcos já assumirá com apenas 11. “Vamos já encaminhar para a Câmara Municipal o organograma e a redução de pastas. Teremos quatro subsecretarias e oito órgãos na administração indireta”.

