HERANÇA DE BERNAL Marcos Trad cogita empréstimo para pagar 13º salário de funcionários públicos Prefeito Alcides Bernal termina mandato com parte dos servidores sem pagamento

Prestes a assumir a Prefeitura de Campo Grande, prefeito eleito, Marcos Trad (PSD), afirmou que todos os funcionários públicos municipais que ainda não receberam o 13º salário na gestão do prefeito Alcides Bernal (PP) serão pagos em seu mandato.

"Nem que tenha que fazer empréstimo em banco, tem que pagar o funcionário. Não é para lazer, porque hoje não sobra mais nada e o funcionário usa o 13º para pagar contas", disse.

Em entrevista ao programa 'O Povo na TV', na tarde de hoje, Marcos Trad afirmou que vai assumir a Capital com vários problemas e que prioridade será resolver estas pendências para que a população não seja tão afetada.

Ainda conforme Marcos Trad, além dos problemas deixados por Bernal, como o fim do contrato com o Consórcio CG Solurb, responsável pela coleta de lixo e limpeza da cidade, a cidade também sofreu com a crise econômica mundial e a crise política local, como “vereador sendo preso, Câmara sendo visitada pela polícia e prefeito afastado”.

Entre as ações imediatas, estão o afastamento de pessoas que estavam sem função em cargos públicos e revisão do contrato com o a CG Solurb.

“Tomo posse no dia 1º de janeiro e, no dia 2, posso garantir que a rua estará limpa, o meio-fio limpo e o parque capinado. Nem que seja os secretários com pás nas costas, vamos limpar a cidade e deixá-la limpa como sempre foi”, disse.

Prefeito eleito também afirmou que a partir do dia 2 de janeiro haverá esforço concentrado para tapar os buracos da Capital e depois recapear ruas de maior trafegabilidade e para entregar os kits escolares no primeiro dia de aula.

“Primeiro ano será de dificuldade e muito trabalho, tem que ter paciência. Campo Grande está bem pior, mas isso não me assusta. Sempre gostei de problemas porque eu busco soluções e para isso vou dormir mais tarde e acordar mais cedo”, finalizou.

Anteriormente, prefeito estimou prazo de 12 e 14 meses para colocar a cidade nos eixos. No entanto, na entrevista de hoje, ele afirmou que com os esforços somados, prazo pode ser menor e expectativa é que Capital esteja em ordem dentro de oito meses.