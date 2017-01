NOVA GESTÃO Marcos Trad assume o cargo hoje e será

o 63º prefeito de Campo Grande Veja quais foram os nomes que ocuparam a posição de 1899 até 2016

Marcos Trad (PSD), que assume hoje ao cargo, será o 63º prefeito de Campo Grande – alguns governantes ocuparam a posição por mais de uma vez - desde 27 de agosto de 1899, quando a cidade foi emancipada.

O primeiro prefeito, na época chamado de intendente, da Capital foi Francisco Mestre, que comandou a cidade até 1º de novembro de 1904. Porém, seu sucessor, Manoel Inácio de Souza, que administrou a Cidade Morena de 1º de janeiro de 1904 até 1º de janeiro de 1909 foi a primeira gestão mais duradoura e estável.

Até 1930, a cidade era governada por intendentes nomeados pelo governo central. Somente a partir dai é que surgiu a figura do prefeito como conhecemos hoje. Porém, o primeiro prefeito de Campo Grande eleito por eleição direta com voto secreto aconteceu apenas em 1937, com a eleição de Eduardo Olímpio Machado.

Já o primeiro chefe do Executivo escolhido por sufrágio universal – quando homens e mulheres a partir de 16 anos adquiriram direito de voto – foi Juvêncio da Fonseca, em 1986. De lá para cá foram seis prefeitos.

A posse de Marcos Trad será realizada em solenidade, a partir das 17h, no Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo.

Veja quem foram os outros prefeitos de Campo Grande: