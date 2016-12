PODER PÚBLICO Marcos Trad apressa definição do secretariado e segundo escalão Prefeito eleito pretende anunciar amanhã a composição da sua equipe

Às vésperas de anunciar o secretariado, marcado para amanhã, às 9 horas, na sede de seu partido, o prefeito eleito de Campo Grande, Marcos Trad (PSD), ainda, apressa para completar a equipe. Ele aguarda ainda resposta de alguns convidados. Uma das novidades será a criação da Controladoria-Geral do Município (CGM) para ajudar o futuro prefeito nas decisões e evitar problemas com o Ministério Público e Tribunal de Contas do Estado. O nome escolhido por Trad foi do renomado advogado Evandro Bandeira.

Da equipe, Trad já confirmou o empresário Luiz Fernando Buainain para Sedesc (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Ciência e Tecnologia e Agronegócio). Ele acertou, também, a indicação do advogado Paulo Fernando Garcia Cardoso para presidência do IMPI (Instituto Municipal de Tecnologia da Informação), bem como de outro advogado e presidente regional do PSD, Antonio Lacerda, para Secretaria de Governo e Relações Institucionais, uma das mais importantes da prefeitura. “Eles são técnicos, então eu uni a confiança, lealdade e profissionalismo”, justificou o prefeito sobre a escolha dos nomes dos dois advogados.

