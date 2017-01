TRANSPORTE COLETIVO Marcos Trad afirma que Campo Grande terá 100 ônibus novos no 1º trimestre Prefeito disse que exigência foi feita ao Consórcio Guaicurus, mas não deu detalhes

Depois de reclamações dos usuários do transporte coletivo de Campo Grande, por conta de ônibus velhos ou falta de coletivos em algumas linhas, prefeito Marcos Trad (PSD) afirmou que exigiu do Consórcio Guaicurus a renovação da frota e 100 ônibus novos estarão rodando ainda no primeiro trimestre.

Conforme disse o prefeito em entrevista a TV Morena, houve conversa com o consórcio e, além dos ônibus novos, foram exigidas melhorias na qualidade do serviço prestado. Prefeito não deu detalhes sobre a negociação.

Dos 100 novos ônibus, todos serão equipados com elevador para cadeirantes e dez terão ar condicionado e climatizadores.

Sobre os outros problemas referentes ao transporte público, como pontos de ônibus sem cobertura, terminais em estado precário e atrasos, prefeito disse que todos os problemas serão resolvidos, mas pediu paciência por conta da situação financeira da prefeitura.

Trad informou ainda que Campo Grande tem em média 3,6 mil pontos de ônibus, dos quais apenas 50% tem cobertura. Para cobrir todos os restantes, levantamento feito pela atual administração concluiu que serão necessários R$ 1,1 milhão.

“Herdamos conta de aproximadamente R$ 370 milhões em atraso com fornecedores e temos problema em educação, transporte, infraestrutura. Com parceria, vontade, dedicação e muito trabalho vamos superar esses problemas, mas tem que ter um pouco de paciência”, disse.

Reportagem do Portal Correio do Estado entrou em contato com o presidente do Consórcio Guaicurus e com a assessoria de imprensa para saber detalhes sobre a renovação da frota, mas as ligações não foram atendidas até a publicação desta reportagem.