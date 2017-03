TRUQUES DE BELEZA Maquiagem disfarça hematoma causado por acidente um dia antes de formatura Pâmela caiu da moto, ficou com olho roxo e situação foi resolvida

Acidente de trânsito na véspera da formatura do curso de Administração quase estragou a data especial para a formanda Pâmela Alves, 22 anos, que sofreu ferimentos e ficou com olho roxo depois de cair de moto, em Campo Grande. Para que as fotos deixassem apenas boas lembranças da data futuramente, maquiador usou truques de beleza que esconderam por completo os hematomas.

Pâmela disse ao Portal Correio do Estado que na quinta-feira (2), estava pilotando uma Biz, por volta da meia noite, dois cachorros entraram de repente na frente da moto, causando o acidente, no bairro Coophasul.

A administradora de empresas foi arremessada ao solo e sofreu ferimentos na perna direita, tornozelo e no rosto, tendo ficado com o olho direito roxo, por conta do óculos que usava ter provocado lesão.

Ela foi atendida no hospital e liberada, porém, os ferimentos causaram apreensão por conta da festa de formatura, marcada para o dia seguinte, na sexta-feira (3).

Quanto aos inchaço na perna e tornozelo, não havia solução imediata, no entanto, quanto ao hematoma no olho, maquiador Diego Dorneles usou técnica de cobertura de cicatriz e deixou Pâmela com o rosto perfeito, o que ajudou na hora das fotos e também na autoestima da administradora.

“Para uma noite de gala, o realce da beleza é essencial. A Pâmela, no dia anterior ao baile de formatura, sofreu um acidente, mas conseguimos deixá-la linda para essa comemoração”, disse Diego. Segundo o maquiador, truque utilizado é comum e consiste em deixar a pele bem feita com uso de corretivo e base.

Apesar do acidente, que causou susto e ferimentos, a formatura foi emocionante para Pâmela. “Acabou que não consegui curtir muito por conta do tornozelo inchado, mas estava tudo muito lindo e perfeito”, disse.