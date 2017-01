LAZER Manutenção de parques começa na Capital, mas adequação será rediscutida Prefeitura pedirá para que acordo de regularização seja revisto pelo MPE

À espera dos serviços de roçada, capina e reposição das lâmpadas queimadas há meses, os parques de Campo Grande começaram a receber reparos na semana que passou. Os primeiros são: Parque Ayrton Senna, no bairro Aero Rancho e Ecológico do Sóter na Mata do Jacinto. Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado com o Ministério Público Estadual (MPE) em fevereiro do ano passado previa série de adequações que ainda não foram feitas. Enquanto isso, apenas a manutenção comum será realizada.

O diretor-presidente da Fundação Municipal de Esporte (Funesp), Rodrigo Terra, está levantando a documentação relativa ao TAC para marcar uma audiência com o Ministério Público no sentido de rediscutir o acordo firmado em 23 de fevereiro de 2016, que determina melhorias e adequações na infraestrutura dos quatro parques. Ainda não há data prevista.

Assim, apenas os serviços básicos serão realizados. No Ayrton Senna mesmo, conforme o responsável pelas atividades, Alécio Manoel Faria, a previsão é de que a limpeza fique pronta em aproximadamente duas semanas.

