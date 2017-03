HOJE CEDO Manobra proibida teria causado

colisão com morte e feridos na Capital Homem que morreu preso às ferragens tinha 29 anos

Acidente ocorrido por volta das 5h30min de hoje que teve uma pessoa morta e outras três feridas, teria sido causado após manobra em local proibido. A colisão entre Uno que era ocupado pelas vítimas e caminhão tipo caçamba aconteceu no quilômetro 470,8 da BR-163, no anel rodoviário da saída para São Paulo, em Campo Grande.

De acordo com Boletim de Ocorrência, peritos encontraram marca de frenagem no local. A suspeita é que o motorista do caminhão, de 35 anos, que seguia pela BR-163 tenha feito manobra em local proibido para entrar na MS-040, ocasionando o acidente. Ambos os veículos colidiram de frente.

No carro viajavam quatro homens com destino a Coxim. Roney de Sousa Moura, 29 anos, estava sentado no banco do passageiro da frente e morreu preso às ferragens. O condutor foi socorrido com suspeita de fratura e outros dois passageiros tiveram ferimentos leves, segundo bombeiro. Os sobreviventes foram encaminhados à Santa Casa.

Motorista do caminhão disse que seguia para areeiro da empresa em que trabalha e foi submetido a fez teste de bafômetro, cujo resultado deu negativo. Ele deverá responder na Justiça pela morte e ferimentos às vítimas causados no trânsito.Após prestar informações da delegacia plantonista da Vila Piratininga, o motorista foi liberado.