CONTRA CORRUPÇÃO Com poucos participantes, manifestação mostra que MPF perdeu apoio popular Ato de hoje reuniu mil pessoas, segundo os organizadores;

Em março, 100 mil foram às ruas contra Dilma

Vestidos de verde e amarelo, manifesto contra pacote de medidas anticorrupção aprovado com modificações pela Câmara Federal, na madrugada do dia 30 de novembro, é tímido em Campo Grande. Diferente das edições anteriores, que chegou a reunir 100 mil pessoas, o Ministério Público Federal (MPF) - autor do projeto votado pelos deputados - perde apoio popular e protesto reúne cerca de mil pessoas na Avenida Afonso Pena, segundo a organização do evento. A Polícia Militar estimou 9 mil manifestantes.

O movimento concentrou seguidores na Praça do Rádio e segue pela Avenida Afonso Pena em direção ao MPF. Carregando bandeiras do Brasil, as famílias começaram a chegar por volta das 16h em passeata que teve como um dos organizadores o movimento Reaja Brasil.

Manifesto de hoje está longe de alcançar número de participantes do ato realizado em março, por exemplo, contra o governo Dilma Rousseff (PT). Na ocasião, o evento reuniu mais de 100 mil pessoas em Campo Grande.

Gracie Queiroz, de 55 anos, participou dos outros atos de manifestos contra o governo, realizados nos dias 2 e 31 de julho e 13 e 18 de março. “Só não fui em um porque estava viajando. É importante participarmos para mostrar aos políticos que estamos insatisfeitos com a forma que estão governando. Chega de corrupção, temos que mostrar nossa cara”, destacou a funcionária pública aposentada.

Atair Ribeiro, de 50 anos, e a esposa Marcia Castro, de 49, marcaram presença em todos os manifestos. “Além da corrupção, protestamos a favor do fim das regalias e super salários dos governantes, inclusive do judiciário e dos outros órgãos da Justiça. O brasileiro está descontente”, desabafaram.

O ato acontece hoje em cerca de 200 cidades brasileira e tem como um dos objetivo apoiar a Operação Lava Jato.