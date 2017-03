BPTran Major é preso ao ser flagrado dirigindo embriagado em Campo Grande Oficial é lotado no Batalhão de Engenheria do Exército Brasileiro

Equipes do Batalhão da Polícia Militar de Trânsito (BPTran) fizeram blitze em vários pontos de Campo Grande, ontem, e, durante as ações prenderam um oficial do Exército Brasileiro por conduzir veículo embriagado.

As ações do último dia de carnaval aconteceram durante a madrugada na Praça do Papa, na Avenida Júlio de Castilhos e Avenida Presidente Vargas.

Duas pessoas foram presas depois de serem flagradas conduzindo veículo sob efeito de bebida alcoólica, dentre elas, um major lotado no Batalhão de Engenharia do Exército Brasileiro. Ambos os condutores foram encaminhados para a delegacia, onde foram submetidos ao teste do etilômetro que constatou a embriaguez.