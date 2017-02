Bosque dos Ipês Mais uma loja fecha e shopping tem

baixa de quase 60% em mais de 3 anos Depois de Marisa anunciar fechamento, salão também desistiu do ponto

Menos de uma semana depois da loja âncora Marisa anunciar que encerrou as atividades no Shopping Bosque dos Ipês, mais um estabelecimento fez o mesmo. Na semana passada, a rede de salão Morena Mulher também fechou a unidade que mantinha no shopping desde abril do ano passado. Em pouco mais de três anos, quase 60% das lojas do estabelecimento fecharam.

A rede de salões anunciou o fechamento da loja na última terça-feira (14), e desde o dia seguinte não há mais atendimento na unidade.

Uma semana antes, no dia 7, a rede de lojas Marisa justificou o fechamento no Bosque dos Ipês informando que outras lojas foram fechadas no país em razão do “cenário econômico”. As que davam menos movimento tiveram atividades encerradas.

Atualmente, conforme consta no site do shopping, 69 lojas, entre elas quiosques e as que ficam na praça de alimentação, continuam abertas. Quando foi inaugurado, há pouco mais de três anos, eram 167 lojas, quantidade quase 60% maior em relação ao cenário atual.

Shopping Bosque dos Ipês, inaugurado em agosto de 2013 e localizado na Avenida Cônsul Assaf Trad, já teve o fechamento de outras duas lojas âncoras, sendo o hipermercados Walmart em 2015 e a C&A no ano passado.

Ao Portal Correio do Estado, a assessoria de imprensa do Bosque dos Ipês informou que não emite posicionamento sobre fechamento das lojas.