Clima tenso Temendo PCC, mais presos tentam fugir

da Máxima; 5º caso em uma semana Presos alegam que querem sair por medo de serem mortos por facção

Mais uma tentativa de fuga foi frustrada no Presídio de Segurança Máxima de Campo Grande. Na noite de ontem, dois detentos, de 39 e 41 anos, foram vistos por agentes no pátio do estabelecimento penal com cordas já prontas para escalar muro. Entre tentativa de resgate de preso, motim e planos de fugas descobertos, esse foi o quinto caso que aconteceu em uma semana, somente, na Capital.

A série de investidas contra a segurança pública começou no dia 7 quando rapaz foi preso tentando resgatar presidiário da Gameleira. Dois dias depois, foi descoberto que presos planejam fuga em massa no mesmo presídio.

No dia 12, dois presos foram flagrados tentando fugir da Máxima. Assim como na situação de ontem, eles também tinham confeccionado cordas artesanais para pular muro e foram pegos prestes a sair.

Motim de presos também na Penitenciária de Segurança Máxima aconteceu na noite o dia 13. Cerca de 30 presidiários, alguns deles que seriam do Comando Vermelho, pediam transferência. Ameaças de mortes do Primeiro Comando da Capital (PCC) motivaram o desejo de alguns dos presos de sair do maior estabelecimento penal do Estado.

Para o diretor da Agência Estadual de Administração Penitenciária (Agepen), Ailton Stropa, a série de tentativas de fugas não se deve às ameaças, mas sim ao período de fim de ano. “Não só aqui, mas em todos os presídios do país, tensões aumentam em dezembro. Presos pensam no Natal, na família. Mas, estamos tomando providências que precisam para aumentar a segurança”, declarou.