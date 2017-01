Menos saúde Mais de R$ 863 mil usados

e obra de posto continua parada Construção da UBSF das Perdizes começou em 2011 e parou em 2013

O Ministério da Transparência, Fiscaliza ção e Controladoria-Geral da União (CGU) identificou irregularidades da licitação até a construção e paralisação da Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) do Jardim das Perdizes, em Campo Grande. Até 2013, quando a obra paralisou, exatos R$ 863.115,82 já haviam sido usados, que corresponde a 72% do custo total, que é R$ 1,2 milhão. O levantamento aponta ainda que o atraso na obra pode aumentar o valor dela quando for retomada.

Entre os problemas está início sem que o projeto executivo fosse reformulado e ainda valores a mais obrados por peças e produtos usados no empreendimento. Tal sobrepreço somou R$ 79.822,80.

Um dos principais pontos do relatório mostra que houve falha na gestão e acompanhamento da obra, contratada em 2008 junto ao Ministério da Saúde, mas iniciada em 2011. O prazo para finalização era abril do ano seguinte (2012), o que não foi cumprido e depois alterado para janeiro de 2013. Em agosto de 2012, a construção parou, sendo retomada um ano depois, mas paralisada novamente em outubro de 2013. O local permanece abandonado desde então.

Reportagem de Lucia Morel está na edição de hoje do Correio do Estado.