Obrigatório Mais de 76% dos eleitores da Capital ainda não realizaram o cadastro biométrico Quem não realizar o procedimento pode ter o título de eleitor cancelado

Pouco mais de um mês após o início do cadastro biométrico, 76,16% dos eleitores de Campo Grande ainda não realizaram o procedimento, que é obrigatório.

De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE/MS), revisão do eleitorados e o cadastro biométrico é realizado desde o dia 12 de julho e 451.130 eleitores ainda não compareceram.

O prazo é até o dia 18 de março de 2018 e, quem não realizar o cadastramento, poderá ter o título cancelado. Por conta disso, Justiça Eleitoral orienta o eleitor a não deixar para última hora.

Para fazer o cadastro, eleitor pode comparecer na Central de Atendimento ao Eleitor, que fica no Parque dos Poderes e atende das 12h às 18h. No local, não há número de atendimento diários e o eleitor tem opção de agendar o procedimento pelo site do TRE-MS.

Outros quatro pontos também oferecem o serviço, mas os atendimentos são limitados e não há opção de agendamento. São eles o Fácil General Osório, com 100 atendimentos diários, e Fácil Aero Rancho, com 150 atendimentos por dia, além do Centro Integrado de Justiça, que atende 200 pessoas diariamente.