Campo Grande Mais de 700 procuram Defensoria em

busca de vaga para crianças em escolas Outro mutirão já está marcado, para o dia 11 de março

Cerca de 700 pais e mães de crianças que não conseguiram matrícula ou que precisam de transferência de Centros de Educação Infantil (Ceinfs) e escolas municipais de Campo Grande lotam a Defensoria Pública, neste sábado. Profissionais fazem mutirão para atender a demanda, que superou, e muito, o esperado.

Os responsáveis pelas crianças começaram a chegar na sede da defensoria ainda na madrugada, muitos dormiram na escadaria. Fila em frente ao prédio, que fica na Rua Antônio Maria Coelho, é registrada desde então.

Segundo o coordenador da Defensoria, Helkis Clark Ghizzi, a expectativa era que de 100 a 150 pessoas procurassem atendimento. O horário limite, que seria até 11 horas, foi estendido para a tarde e nova data para um segundo mutirão está marcada para o dia 11 de março.

Uma das centenas de pessoas que procuraram ajuda hoje foi Kayson dos Santos, de 27 anos. Pai de um menino de 2 anos, ele tenta desde o ano passado vaga para o filho em Ceinf da Vila NhaNhá. "No fim do ano ele estava em 33º na fila, nesse ano, nem na fila meu filho está mais", conta.

Todas as solicitações de pais serão encaminhadas para a Secretaria Municipal de Educação (Semed) e se não houver acordo, a Defensoria ingressará com ações judiciais para que vagas para as crianças sejam asseguradas.