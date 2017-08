118 anos de Campo Grande Mais de 700 participarão de corrida e pedalada no próximo sábado

“A rua é maravilhosa. Basta a gente deixar um pouco a preguiça de lado, colocar um tênis no pé e partir para ela! Estou contando os dias para essa prova. Me sinto preparado”. A declaração é de Valdivino Pereira da Costa, 44 anos. Junto com ele, mais 700 corredores e ciclistas, em sua maioria de Mato Grosso do Sul, participam Corrida e Pedalada dos 118 anos de Campo Grande, que acontece no próximo sábado, 12 de agosto, em alusão ao aniversário da Capital que será no dia 26 deste mês.

Valdivino, que é professor do Ensino Médio e de cursinho preparatório para vestibulares, descobriu a sensação de bem-estar ao participar de uma corrida de rua pela primeira vez durante a competição do ano passado. “Estava muito gordo, sentia cansaço e sonolência demais. Entrei no grupo de corrida Percurso Livre e, com apoio deles e da nutricionista, emagreci 14 quilos. Minha vida mudou! Participava de todas as competições que apareciam. Hoje sou mais seletivo, me inscrevendo nas provas de destaque e mais bem organizadas, como essa do aniversário da cidade”, relatou.

Para o organizador do evento e dono da A4 Sports, Renato Branco, será um momento único para os amantes do esporte na Capital. “Nossos parceiros foram fundamentais para que conseguíssemos garantir a edição deste ano. Durante a divulgação, também percebi a grande receptividade das pessoas e o quanto essa prova é importante para a nossa cidade, tanto para atletas, participantes de grupos de corrida e sobretudo para os corredores amadores, apaixonados pela modalidade e que se sentem desafiados, mas extremamente motivados com o percurso”, explicou.

A Prova e percurso

Cartão postal de Mato Grosso do Sul, o Parque das Nações Indígenas será palco principal do evento que chega a sua quinta edição, com novidades. Além das tradicionais provas de cinco e dez quilômetros, também foi inserido percurso de 16 quilômetros, bem como caminhada e pedalada.

As provas começam a partir das 16h45, exceto a pedalada e a caminhada, que estão marcadas para as 20 horas. Os percursos têm início na Avenida Afonso Pena, em frente à Cidade do Natal, no Parque das Nações Indígenas. De lá, os participantes seguem pela Avenida do Poeta, no Parque dos Poderes. Os competidores da prova de cinco quilômetros retornam pouco antes de chegarem na Governadoria, após a segunda rotatória, enquanto os demais continuam o trajeto - os inscritos na caminhada fazem a mesma rota que os competidores dos cinco quilômetros.

O restante do pelotão vai adiante e dá a volta pelo Parque dos Poderes até à Avenida Mato Grosso, onde os participantes dos dez quilômetros retornam pela entrada da sede da Polícia Militar Ambiental, no acesso ao Parque das Nações. Já os de 16 quilômetros seguem a partir deste ponto, entram no Parque das Nações, percorrem as vias do local e depois fazem o retorno para o ponto de chegada, na Avenida Afonso Pena.

Entrega de kits

Os participantes devem retirar os kits no próximo dia 11 (sexta-feira) das 8h30 às 17h30 e dia 12 (sábado) das 9h ao meio dia na loja Planeta Esportes, localizada na Rua Sete de Setembro nº 592, centro. Não haverá entrega de kits no local das provas.