TRÂNSITO Mais de 1,3 mil condutores são multados nos primeiros 10 dias de fevereiro Relação de multas de condutores não identificados no dia foi publicada hoje

Nos dez primeiros dias de fevereiro, mais de 1,3 mil pessoas foram multadas no trânsito em Campo Grande. Proprietários foram notificados por meio de suplemento do Diário Oficial do Município de hoje.

De acordo com a publicação, relação de multas cadastradas são referentes apenas a condutores que não foram identificados na lavratura do auto de infração.

Autuações ocorreram no período de 1º a 10 deste mês.

Entre as infrações cometidas pelos condutores estão dirigir sem cinto de segurança, estacionar em locais proibidos, avançar sinal vermelho ou sinalização de parada obrigatória, executar conversões em locais proibidos por sinalização, transportar crianças em desacordo com as normas de segurança, entre outros.

Proprietários dos veículos relacionados em suplemento tem o prazo de 15 dias para apresentar defesa da autuação ou informar o nome do condutor infrator.

Entre as infrações cometidas pelos condutores estão dirigir sem cinto de segurança, estacionar em locais proibidos, avançar sinal vermelho ou sinalização de parada obrigatória, executar conversões em locais proibidos por sinalização,