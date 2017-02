Campo Grande Mais de 100 mil alunos voltam para

escolas sem previsão de receber kits No Estado, aulas retornam daqui a uma semana

Voltam hoje para as salas de aula de 232 escolas e Centros de Educação Infantil (Ceinfs) de Campo Grande mais de 100 mil alunos. Diferente dos últimos anos, o cenário na maioria das escolas é de limpeza e dispensa com alimentos para a merenda, no entanto, não há previsão de quando os kits de material e uniformes serão entregues para os alunos.

Em alguns municípios do interior do Estado, como é o caso de Corumbá, as aulas na rede municipal só voltam na próxima segunda-feira (13), quando também está marcado o reinício das atividades nas escolas estaduais.

Em Campo Grande, o drama de pais que dependem dos uniformes e kits deve ser repetido. Enviada apenas na semana retrasada, faltando cerca de 15 dias para o início das aulas, a documentação que a prefeitura de São Paulo precisa aprovar para que a Capital pegue “carona” na licitação paulista segue em análise.

Não há previsão de quando a autorização será dada para que Campo Grande adquira tênis, camisetas e bermudas. Os valores que devem ser investidos na compra ainda não foram revelados pela prefeitura.

No entanto, planejamento financeiro da Semed dispõe de R$ 12,292 milhões do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e R$ 2,060 milhões do tesouro municipal para aquisição de uniformes e kits escolares.