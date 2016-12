SEGURANÇA PÚBLICA Mais de 100 guardas municipais começam

a fazer ronda armada em Campo Grande Guarda Municipal tem agora 275 revólveres calibre .38

A Prefeitura de Campo Grande formalizou hoje a presença na cidade de 103 guardas municipais que poderão andar armados. Esse grupo foi denominado Patrulheiros da GCM e vai atuar diretamente na área de segurança pública, apoiando as Polícias Militar e Civil. Inicialmente, o processo era para formar 180 servidores, mas nem todos foram aprovados nas etapas de seleção.

A Guarda Municipal recebeu 203 coletes balísticos, 275 revólveres calibre .38 e 25 armas calibre .12. As rondas não foram divulgadas como serão feitas, mas esses guardas já estão disponíveis para atender ocorrências como ameaças de roubo, furto, entre outros casos.

A solenidade do curso de formação contou com a presença do prefeito Alcides Bernal (PP) e do secretário municipal de Segurança Pública, Luidson Noleto, e aconteceu no anfiteatro da Secretaria Municipal de Educação. Os guardas que concluíram a formação passaram por 600 horas de treinamento, além de serem analisados em cinco etapas da seleção, que começou em 23 de dezembro de 2015.

O investimento para garantir esse aparelhamento foi de R$ 752 mil ao todo. "Com esses equipamentos nós vamos resgatar a cidadania e proteger a população campo-grandense. Agradeço o trabalho do secretário Noleto, o apoio do Exército, Policia Federal, Policia Militar e Corpo de Bombeiros que ajudaram na formação dos guardas municipais", disse Alcides Bernal.

Noleto ainda divulgou que a Guarda não estará mais no prédio da antiga Rodoviária e ficará instalada em nova sede. "Com estes equipamentos os patrulheiros da guarda poderão prestar um bom serviço para população", garantiu o secretário municipal de segurança pública.

Fernando Garcia, guarda municipal integrante do grupo de Patrulheiros, disse que muitos dos servidores aguardam há oito ano pela formação. "Este grupamento está preparado para proteger todas as pessoas sem distinção de raça o credo. Orgulho-me de fazer parte da guarda e com certeza vamos trabalhar e auxiliar na segurança pública de nossa cidade", afirmou.

Na solenidade ainda estiveram presentes os vereadores eleitos Odilon de Oliveira Júnior eValdir Gomes, paraninfo da turma; secretário municipal de Governo e Relações Institucionais, Odimar Marcon; secretário-adjunto de Segurança Pública, Marcos Escanaichi e comandante da Guarda Municipal de Campo Grande Darci Tomaz de Araújo.

O processo de tornar a Guarda Municipal armada é exigência legal, depois que a ex-presidente Dilma Rousseff (PT) sancionou lei que deu poder de polícia a essas corporações, em agosto de 2014.