SEGURANÇA Campo Grande terá 303 guardas municipais armados nas ruas até o fim de junho Prefeitura informou que mais 200 servidores passarão por treinamento

A prefeitura de Campo Grande irá triplicar o número de guardas municipais armados nas ruas até o fim de junho. O número subirá de 103 para 303, afirmou o secretário de Segurança e Defesa Social, Valério Azambuja.

A atuação dos guardas armados ajudará no apoio a Polícia Militar e Civil. A parceria começará já no treinamento, quando o secretário buscará apoio da Secretaria de Segurança de Mato Grosso do Sul. Eles poderão contribuir com o treinamento dos guardas e a prefeitura no fornecimento do material para preparação.

Os 103 guardas que já têm autorização para uso de armas também receberão treinamento básico e avançado, atendendo exigência da Polícia Federal, responsável por inspecionar a preparação.

Eles são autorizados a utilizar calibre 38, de uso pessoal, e calibre 12.

GUARDAS NAS RUAS

Hoje, são 103 guardas armados nas ruas de Campo Grande. Eles são denominados Patrulheiros da GCM e atendem ocorrências como ameaças de roubo, furto, entre outros casos.

Os guardas que concluíram a formação passaram por 600 horas de treinamento, além de serem analisados em cinco etapas da seleção.

O processo de tornar a Guarda Municipal armada é exigência legal, depois que a ex-presidente Dilma Rousseff (PT) sancionou lei que deu poder de polícia a essas corporações, em agosto de 2014.