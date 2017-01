IRRESPONSABILIDADE Mãe de criança encontrada em rua disse que sentiu dores e deixou filha em casa Mulher disse que sentiu cólicas e foi até a casa de uma amiga

Mãe da criança de dois anos que foi encontrada por populares abandonada no meio da rua, no bairro Vila Popular, por volta da meia noite de hoje, disse ao Conselho Tutelar que sentiu cólica e saiu para procurar ajuda na casa de uma amiga, momento em que a filha desapareceu.

De acordo com a conselheira de plantão, a suspeita é de que, ao sentir falta da criança, a mãe procurou a polícia e foi informada de que a menina foi levada para o abrigo.

Assim que a mulher foi identificada como a responsável pela criança, foi informada de que a menina estava bem, mas que não seria devolvida a ela, pois, apenas decisão judicial deverá incluir a menina de volta aos cuidados da genitora.

Por se tratar de final de semana, as medidas devem ser aplicadas a partir de amanhã.

O CASO

Duas mulheres que encontraram a criança sozinha abandonada no meio da rua acionaram o pelotão de polícia do Bairro Vila Popular. Diante do caso, a menina foi levada aos cuidados do Conselho Tutelar de Plantão, onde permanece até o momento.