Campo Grande Mãe e bebê sequestrados são

achados e PM prende envolvidos Ex-marido da vítima, revoltado com fim da relação, comandou o crime

Equipes da Polícia Militar prenderam dois homens que participaram do sequestro de uma jovem de 27 anos e do filho dela, um bebê de apenas 6 meses. O crime aconteceu na madrugada de hoje, no bairro Lageado, e a prisão dos envolvidos no bairro Manoel Taveira, por volta das 8h30 de hoje.

De acordo com a PM, os dois homens – entre eles o ex-marido da jovem e pai do bebê – estavam em um carro Chevrolet Astra. Com eles, os policiais encontraram uma arma de cano longo, um revólver, duas facas e uma touca usada pelo ex-marido.

Detalhes da prisão ainda não foram divulgados, mas segundo a PM, a jovem e a criança estão bem e não tiveram ferimentos. Todos estão sendo levados para a 7ª Delegacia de Polícia da Capital, na Avenida Júlio de Castilhos.

O CASO

Ex-marido da jovem invadiu a casa onde ela estava com o filho e os pais. Dois idosos foram agredidos e depois de discussão o homem decidiu sequestrar a ex e o filho.

Segundo a PM, outros homens esperavam o agressor no veículo Astra. Todos fugiram e os pais da jovem procuraram a polícia nesta manhã para registrar o caso.