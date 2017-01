IRRESPONSÁVEL Mãe de criança encontrada sozinha na rua irá responder por abandono de incapaz Ao Conselho Tutelar mulher contou que deixou a filha com o irmão

Mãe da criança de dois anos que foi encontrada por populares abandonada no meio da rua, no bairro Vila Popular, por volta da meia noite de domingo, ainda não está com a filha e vai responder por abandono de incapaz.

Fernanda Kellen dos Santos de Matos disse que, ao sentir cólicas, deixou a filha com o irmão, e saiu para casa de uma amiga, em busca de ajuda. Ela relatou que o irmão dormiu e, por isso, a criança acabou saindo de casa e indo para a rua.

“Eu nunca imaginei que ele fosse dormir, não fiz isso por querer, foi um minuto de bobeira”, alegou em entrevista à TV Morena.

Para a conselheira Nilza Ortiz, a mãe relatou que, após pegar o remédio, acabou dormindo. A partir de agora um estudo será feito para analisar se a mãe tem condições de oferecer proteção à criança.

Duas mulheres que encontraram a criança sozinha abandonada no meio da rua acionaram o pelotão de polícia do Bairro Vila Popular. Diante do caso, a menina foi levada aos cuidados do Conselho Tutelar de Plantão, onde permanece até o momento.