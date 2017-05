TRAGÉDIA SANTO AMARO Mãe de bebê morto em acidente

pede 'perdão' por rede social Pai da criança tinha bebido e fugia de outra batida

Mãe do bebê de oito meses que morreu em acidente de trânsito na manhã de hoje, em Campo Grande, manifestou-se pelas redes sociais sobre a tragédia. Ela escreveu "Meu filho vai com Deus. Me perdoe por tudo".

Tamyris Tavares Rocha, de 24 anos, estava com Sérgio Augusto Barbosa Xavier Neto, de 8 meses, no colo, sentada no banco da frente. Ela e o filho ocupavam o Fiat Uno conduzido por Sérgio Augusto Barbosa, 25 anos, que havia bebido antes. O pai da criança envolveu-se em acidente no bairro Santo Amaro e tentou fugir. Acabou perseguido por um veículo e na tentativa de despistar esse motorista, entrou na contramão entre as Ruas Yokoama e Palestina e bateu de frente com um Palio.

Postagem da mãe em rede social. Foto: Reprodução

Com a colisão, o bebê foi arremessado contra o parabrisa e morreu no local. No carro ainda estava outra criança, de 9 anos, filha Tamyris e Sérgio. As duas precisaram ser levadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Vila Almeida para tratar de escoriações. Sérgio Augusto Barbosa foi levado para a Santa Casa de Campo Grande e sob escolta policial.

No segundo carro que foi atingido pelo Uno estavam um homem de 47 anos, as filhas dele, a sobrinha e o genro. Os nomes deles não foram divulgados.