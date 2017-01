ACIDENTE NO TRABALHO Macaco cede e ônibus cai em cima de mecânico em garagem na Capital Consciente, funcionário foi socorrido por bombeiros

Ônibus caiu sobre mecânico, 33 anos, por volta das 10h15min de hoje, em garagem de empresa de viagem e transporte de carga, localizada na Rua Argirita, no Bairro Santa Felicidade, região sul de Campo Grande.

O trabalhador fazia conserto quando a ferramenta utilizada para suspender veículos – conhecida pelo nome de macaco, cedeu.

Conforme informações, o mecânico ficou com todo o corpo preso debaixo do ônibus, no entanto, aparentemente, não sofreu graves ferimentos.

O veículo foi retirado de cima do trabalhador por outros funcionários que também atuavam na empresa. A vítima foi socorrida por equipe do Corpo de Bombeiros consciente e encaminhada para a Santa Casa. Nenhum responsável pela empresa quis falar com a imprensa.